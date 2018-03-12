Kolombiya'daki Seçimler

Kolombiya'daki genel seçimlerde, Senato'da Demokratik Merkez Partisi, Temsilciler Meclisi'nde ise Liberal Parti birinci geldi.

Ülkede dün düzenlenen Kolombiya Kongresi seçimlerinde eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in liderliğini yaptığı Oscar Ivan Zuluaga başkanlığındaki sağ parti Demokratik Merkez, oyların yüzde 16,47'sini alarak Senato'daki birinci parti oldu.

Sandıkların yüzde 97,07'sinin açılmasının ardından gelen sonuçlara göre, Senato'da ikinciliği yüzde 13,99'la sağ partilerden Radikal Değişim Partisi, üçüncülüğü ise yine bir sağ parti Kolombiya Muhafazakar Partisi yüzde 12,52 ile aldı.

Senato'da dördüncülüğü yüzde 12,40'la Kolombiya Liberal Partisi alırken, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un kurularından olduğu Ulusal Birlik Sosyal Partisi ya da daha çok kullanılan ismiyle U Partisi yüzde 12,02 ile beşincilikte kaldı.

FARC çok az oy alabildi

Kalan oylar diğer partiler arasında dağılırken, barış anlaşmasıyla silah bırakan ve Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) adını alan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ise oyların yüzde 0,34'ünü alabildi ve 14'üncü parti olarak sandıktan çıktı.

Bu sonuca rağmen barış anlaşması gereği Senato'da 5 sandalyeye sahip olacak FARC'tan Ivan Marquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada ve Sandra Ramirez senatör olacak.

Temsilciler Meclisi

Kolombiya Kongresi'nin ikinci kanadı Temsilciler Meclisi'nde ise birinciliği Kolombiya Liberal Partisi yüzde 16,60, ikinciliği Demokratik Merkez yüzde 16,04, üçüncülüğü ise Radikal Değişim Partisi yüzde 14,40 ile aldı.

Temsilciler Meclisi için sandıkların yüzde 97,74'ü açılırken, yüzde 12,31 ile U Partisi dördüncü, yüzde 12,21 ile Kolombiya Muhafazakar Partisi beşinci oldu.

Buraya da 5 üyesini barış anlaşması sayesinde yollayacak olan FARC ise yüzde 0,22'lik oranıyla sandıktan 21'inci parti olarak çıkabildi.

Byron Yepes, Jairo Quintero, Jesus Santrich, Marco Calarca ve Olmedo Ruiz, Temsilciler Meclisi'nde FARC adına bulanacak.

Katılım yüzde 48'lerde

Kayıtlı seçmen sayısının 36 milyonu aştığı ülkede, yaklaşık 18 milyon Kolombiyalının sandık başına gitmesiyle katılım oranı yüzde 48'lerde kaldı.