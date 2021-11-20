Kolombiya'da tepki çeken polis etkinliği

Kolombiya'da Simon Bolivar Polis Okulu'nda geçtiğimiz günlerde Almanya'yı onurlandırmak için düzenlenen kültürel değişim etkinliğinde Nazi amblemleri kullanılması ve Nazi üniforması giyen öğrenciler tepki çekti.

Kolombiya'nın Tulua şehrindeki Simon Bolivar Polis Okulu'nda geçtiğimiz günlerde Almanya'yı onurlandırmak için düzenlenen kültürel değişim etkinliğinde öğrencilerin Nazi üniforması giydiği ortaya çıktı. Etkinlikte, bazı öğrenciler SS üniforması giydiği ve salonun Nazi amblemleri ile donatıldığı görülürken, öğrencilerden biri ise Adolf Hitler kılığına girdi. Tulua polisinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan etkinliğin fotoğrafları tepkilere neden olurken, Simon Bolivar Polis Okulu müdürünün görevine son verildi.

Colombia Devlet Başkanı Ivan Duque ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yahudi soykırımını gerçekleştiren kişilerin sembollerini kullanan veya bunlara atıfta bulunan her türlü gösteriyi kınıyorum" ifadelerini kullanarak, etkinliği düzenleyenlerden ve katılımcılardan hesap sorulacağını vurguladı.

Almanya ve İsrail Büyükelçilikleri ise, Kolombiya'ya vatandaşlarını Yahudi soykırımı hakkında daha fazla eğitmesi konusunda çağrıda bulundu. - BOGOTA