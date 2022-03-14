Kolombiya'da silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti

Kolombiya'nın güneyinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Caqueta yönetim bölgesi ile Meta bölgesinde, yola önceden döşenmiş el yapımı bomba, askerlerin geçişi sırasında patlatıldı.

Olayda 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Liberal Parti Temsilciler Meclisi adayı Juan Camilo Aldana Morales, ülkede bugün yapılan Kongre seçimleri öncesinde arabasıyla seyahat ettiği anda silahlı saldırıya uğradığını bildirdi.

Morales, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısından yara almadan kurtuldu.

Kolombiya'da halk, Senato ve Kongrenin ikinci kanadı Temsilciler Meclisine yeni üye belirlemek için bugün sandık başına gitti.