Kolombiya'da silahlı grupların tehditleri nedeniyle 4 bin kişi yerinden edildi
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Kolombiya'da silahlı grupların tehditleri nedeniyle 4 bin kişi yerinden edildi

Kolombiya'da silahlı grupların tehditleri nedeniyle 4 bin kişi yerinden edildi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın kuzeyinde, silahlı grupların köylerde yaşayanlara yönelik baskıları nedeniyle 4 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kolombiya'nın kuzeyinde, silahlı grupların köylerde yaşayanlara yönelik baskıları nedeniyle 4 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Ituango kasabasına sığınan binlerce köylü, silahlı grupların evlerine ve tarlalarına el koyduğunu ve can güvenliklerinin kalmadığını söyledi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, konuya ilişkin açıklamasında, yerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli dönüşünün sağlanacağını dile getirerek, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'ne talimatların verildiğini söyledi.

Hükümetin gerekli tedbirleri alacağını belirten Duque, "Doğal afetlerin yanı sıra silahlı grupların baskısı var. İnsanların güvenle eve dönmesi için kırsal alanlarda güvenliğin sağlanacağından emin olabilirler. Oradaki çetelere sert darbeler indirdik ve indirmeye devam edeceğiz."ifadesini kullandı.

Antioquia valisi Luis Fernando Suarez, Ituango'ya kaçışların devam ettiğini vurgulayarak, kasabanın kapasitesinin çok üzerine çıktığını kaydetti.

Bölgede, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nin (FARC) üyeleri, "Clan del Golfo", "Los Pelusos" ve "Los Caparros" gibi silahlı grupların varlığı olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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