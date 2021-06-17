Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı
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Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı Kolombiya'nın Cucuta kentinde 30. Tugaya ait alanda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandı.

- Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Cucuta kentinde 30. Tugaya ait alanda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Norte de Santander bölgesinde yer alan Cucuta kentinde 30. Tugayın bulunduğu alana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Patlama sonucu 36 kişinin yaralandığını açıklayan Bakan Molano, saldırının isyancılar tarafından düzenlendiğini kaydetti. Molano, "Kolombiya askerlerine saldırmayı amaçlayan bu alçak ve terör eylemini kınıyor ve reddediyoruz" dedi. Yaralılardan birinin ameliyat olduğunu belirten Bakan Molano, 29'unun da hastanelerde bulunduğunu söyledi. Adı açıklanmayan bir yetkili ise iki adamın kendilerini görevli olarak gösterdikten sonra tabura beyaz bir araçla giriş yaptıklarını ve iki patlama olduğunu belirtti.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri isyancılarıyla 2016'da yapılan barış anlaşmasına rağmen Kolombiya ordusu, anlaşmayı reddeden Marksist Ulusal Kurtuluş Ordusu gerillaları, suç çeteleri ve eski FARC üyeleriyle mücadele etmeye devam ediyor. ELN, FARC ve suç çetelerinin tümü, 30. Tugay'ın faaliyet gösterdiği, zaman zaman tansiyonun yükseldiği Norte de Santander'de bulunuyor.

Savunma Bakanı Molano, "İlk bulgu, ELN'nin bu aşağılık eylemin arkasında olduğudur. Ayrıca FARC muhaliflerinin katılımı da araştırılıyor" ifadelerini kullandı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise askeri ve yerel yetkililerle görüşmek üzere Cucuta'ya gideceğini duyurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, tugayın bulunduğu alanda bombanın patladığı anlar kameraya yansıdı.

Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı
Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı
Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı
Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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