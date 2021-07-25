Kolombiya'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
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Kolombiya'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Kolombiya'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Kolombiya'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD'den gelen kişide Delta varyantının görüldüğünü belirterek, "Ulusal Sağlık Enstitüsü, Cali kentinde hastayı tüm tıbbi protokollere uygun tedavi altına aldı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Luis Alexander Moscoso da Delta varyantının tespit edildiği hastanın sadece bir kişiyle temas ettiğini belirlediklerini kaydederek, izolasyon sürecinin başladığını söyledi.

Vatandaşlardan Kovid-19 kurallarına riayet etmelerini isteyen Moscoso, halka aşılama noktalarına giderek aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülkede salgının başından bu yana 4 milyon 716 bin 798 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 118 bin 538 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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