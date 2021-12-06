Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi
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Sahneden görüntüler Detaylar Fuar ziyaretçileri Seslendirme sanatçısı René García ile röportaj Çizgi roman kahramanlarının kostümlerini giyenlerin sahnedeki gösterisi Yarışmacılardan "Lord Drakkon" ile yapılan röportaj Detaylar El Encanto filmindeki büyükanneyi seslendiren María Cecilia...
Sahneden görüntüler
Detaylar
Fuar ziyaretçileri
Seslendirme sanatçısı René García ile röportaj
Çizgi roman kahramanlarının kostümlerini giyenlerin sahnedeki gösterisi
Yarışmacılardan "Lord Drakkon" ile yapılan röportaj
Detaylar
El Encanto filmindeki büyükanneyi seslendiren María Cecilia Botero'nun açıklamaları
Detaylar
Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir fuar merkezinde "Comic Con ( Çizgi Roman )" fuarı düzenlendi.