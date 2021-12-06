Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi - Haberler
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Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi

AA / Tatiana Nino - Haberler | Güncel

Sahneden görüntüler Detaylar Fuar ziyaretçileri Seslendirme sanatçısı René García ile röportaj Çizgi roman kahramanlarının kostümlerini giyenlerin sahnedeki gösterisi Yarışmacılardan "Lord Drakkon" ile yapılan röportaj Detaylar El Encanto filmindeki büyükanneyi seslendiren María Cecilia...

Sahneden görüntüler

Detaylar

Fuar ziyaretçileri

Seslendirme sanatçısı René García ile röportaj

Çizgi roman kahramanlarının kostümlerini giyenlerin sahnedeki gösterisi

Yarışmacılardan "Lord Drakkon" ile yapılan röportaj

Detaylar

El Encanto filmindeki büyükanneyi seslendiren María Cecilia Botero'nun açıklamaları

Detaylar

Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir fuar merkezinde "Comic Con ( Çizgi Roman )" fuarı düzenlendi.

Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi

Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi

Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi

AA / Tatiana Nino - Son Dakika Haberleri

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