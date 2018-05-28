Kolombiya Başkanlık Seçimleri İkinci Tura Kaldı: Önde Olan Aday 'Farc ile Barışı Yeniden...

Kolombiya'da yapılan başkanlık seçimleri, herhangi bir adayın yüzde 50 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Marksist FARC örgütü ile yapılan barışı "yeniden değerlendireceğini" açıklayan sağcı aday Ivan Duque oyların yüzde 39.7'sini alırken, solcu rakibi Gustavo Petro yüzde 25.1'de kaldı.

2016 yılında imzalanan anlaşmayla, Kolombiya'nın en büyük solcu isyancı grubu olan FARC ile 50 yıldan uzun süredir devam eden savaşa son verilmişti.

Ancak 220 binden fazla insanın hayatına mal olan iç savaşı bitiren barış anlaşması, ülkeyi siyasi anlamda ikiye ayırdı.

Sağcı aday Duque anlaşmanın FARC üyelerine karşı çok fazla hoşgörülü olduğu görüşü üzerinden kampanya yürüttü ve eğer göreve seçilirse anlaşmanın bazı maddelerini değiştirme sözü verdi.

Eski bir gerilla olan solcu rakibi Petro ise barış anlaşmasını savunuyor.

Yıllar süren müzakereler sonrası 2016 yılında taraflar arasında barış anlaşma imzalanmış ancak sonrasında yapılan referandumda çoğunluk tarafından fazla hoşgörülü bulunarak reddedilmişti.

Bunun üzerine yenilenen anlaşma bu kez referanduma sunulmadan Kongre üzerinden geçirilerek yürürlüğe sokulmuştu.

Dönemin devlet başkanı merkez sağda yer alan bir siyasetçi olan Juan Manuel Santos'du.



'Kolombiya'daki derin kutuplaşmanın özeti'

BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson, seçim sonuçlarının, "Kolombiya'daki derin kutuplaşmanın özeti" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Watson, anlaşmanın geleceğinin gelecek ay yapılacak seçimlerde belli olacağını söyledi.

Temmuz ayında yapılacak ikinci tur seçimde, merkez solda yer alan Sergio Fajardo taraftarlarının kime oy vereceği belirleyici olacak. Başkanlık yarışını üçüncü bitiren solcu aday Fajardo oyların yüzde 23.8'ini aldı.

Ancak Fajardo seçim yaptığı açıklamada ikinci turda herhangi bir adayı desteklemeyeceğini, kendisine oy verenlerin özgür iradeleri ile sandığa gitmelerini istediğini söyledi.

Latin Amerika'nın en uzun süren silahlı çatışmasında, 220 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Diğer gerilla grupları ve sağcı paramilislerin de dahil olduğu savaşta, yaklaşık 5 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.