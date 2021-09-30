Normal seviyenin üzerindeki kolesterol vücuda zarar verir. Kolesterol sessizce ilerler, fark etmesi zordur. Bizde merak edilen Kolesterol nedir? Kolesterol yükselten yiyecekler nelerdir? Kolesterolü ne düşürür? Kolesterol belirtileri nelerdir? sorularının yanıtlarını haberimizde verdik.

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol, her insanın vücudunda olması gerekir. Kolesterol iyi kolesterol ve kötü kolesterol olarak ikiye ayrılır. Hdl kolesterolü, dokulardaki kolesterolü toplayarak dışarı atılmasını sağlayan iyi kolesteroldür. ldl kolesterolü ise dokulara taşıyıp arterlerin duvarlarında birikime sebep olan kötü kolesteroldür. Bu sebeple kötü kolesterolü normalleştirmek yeterli olmaz. İyi kolesterolün de artırılması gerekmektedir. Sadece, kötü kolesterolün değil, iyi kolesterolün de düzeyinin kontrol edilmesi gerekir.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTEN YİYECEKLER NELERDİR?

LDL kolesterolü yükselten birçok gıda bulunmaktadır. Kanda yüksek LDL kolesterol seviyesi varsa bu gıdalardan kaçınılmalıdır. Fast food besinler, kruvasan, kızartmalar, sakatatlar, işlenmiş etler, kek, tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt, şeker barları, margarinler ve tereyağları kolesterolü yükseltir. Hayvansal gıdaların aşırı miktarda tüketilmesi kolesterolü yükseltir. Kalp damar sağlığı açısından da çok tehlikelidir.

KOLESTEROLÜ NE DÜŞÜRÜR?

Kolesterol zamanla hayatı tehdit eden bir faktör olması sebebi ile çok dikkatli olunması gereken bir konudur. Kolesterol yüksekliğinde ilk aşama mutlaka beslenme kontrolünün, düzeninin sağlanmasıdır. Aynı zamanda düzenli spor ve egzersizi de hayatına sokmalıdır.Kalp ve damar sağlığı için, fiziksel aktivite çok önemlidir. Kalp ve damar sağlığını riske atan kolesterolün düşürülebilmesi için fiziksel hareket şarttır.. Yemek pişirirken kullanılan yağlara muhakkak dikkat edilmelidir. İmkanlar dahilinde ise muhakkak zeytinyağı kullanılmalıdır. Kırmızı etin tüketiminden ve katı yağların tüketiminden kaçınılmalıdır. Doğru beslenmeye dikkat edilmelidir. Gün içerisinde en az iki litre su içilmelidir. Kolesterolü yükselten gıdalar ve kötü yaşam koşullarından olabildiğince uzak durulmalıdır. Ceviz, fındık ve badem gibi sağlıklı kuruyemişlerin kavrulmuş olmaması, çiğ olarak tüketilmesi faydalıdır. Sağlıklı tahıllar tüketmek, kurubaklagil tüketmek, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek ve yemeklerde taze salata tüketmek, şekersiz bitter çikolata tüketmek kolesterol düşürür. Fakat yeterli miktarda yemek önemlidir. Avokado sağlıklı yağ gurubundan olduğundan tüketmek faydalıdır. Sarımsak da antioksidan özelliğinden dolayı tüketilebilir. Zeytinyağı tüketimi de kolesterole iyi gelmektedir. Salata ve yemeklerde tüketilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda stresten uzak durmalı ve uyku rutininizi düzenli hale getirmeniz gerekir.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ

Kolesterole neden olan genellikle hayvansal gıdalardır. Ancak, çoğu insan vücudu tarafından sentezlenmektedir. Halsizlik ve bitmeyen yorgunluk, solgun cilt tonu, bacaklarda ve ellerde uyuşmalar, deride yağ birikimi ve cilt lekelenmeleri, vücudun bazı yerlerinde nedeni bilinmeyen morarmalar, vücuttaki yaraların geç iyileşmesi belirtiler arasında sayılabilir fakat yine debir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Yüksek kolesterolün en bilinen belirtilerinden biri göz kapağı ya da göz altı gibi göz çevresinde oluşan yağ bezeleri. Yüksek kolesterol kan dolaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Sağlıklı bir şekilde vücudumuzda dolaşamayan kan da bu şekilde yanma, morarma, nefes alıp verme rutinimizde değişme gibi farklı sorunlara sebep olabiliyor. Damarların tıkanması beyin ve kalp gibi hayati organlarımızın da zaman içinde zarar görmesine neden olabiliyor. Tıkanmaya başlayan damarlar nedeniyle sağlıkla işlevlerini yerine getirmesi için ihtiyacı olan oksijeni bulamayan beyin, baş dönmesi gibi farklı tepkiler verebiliyor. Yüksek kolesterolün belki de en ciddi belirtilerinden ve sonuçlarından biri damarların tıkanması sebebiyle oluşan kalp çarpıntıları.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri