Köksal Toptan'dan Ticaret Müdürüne ziyaret - Haberler
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Köksal Toptan'dan Ticaret Müdürüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Köksal Toptan'dan Ticaret Müdürüne ziyaret

DÜZCE (İHA) – TBMM 23'üncü Dönem Başkanı Köksal Toptan, Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar'ı ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Tbmm 23'üncü Dönem Başkanı Köksal Toptan, Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için Düzce'ye gelen Köksal Toptan, Düzce Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar'ı makamında ziyaret eden Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan Düzce'de yapılan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. İl Müdürü Çiğdem Acar, Eski Bakan ve Meclis Başkanı Toptan'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - DÜZCE

Köksal Toptan'dan Ticaret Müdürüne ziyaret

Köksal Toptan'dan Ticaret Müdürüne ziyaret

Köksal Toptan'dan Ticaret Müdürüne ziyaret

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Haber: Köksal Toptan'dan Ticaret Müdürüne ziyaret - Haberler
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