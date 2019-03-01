Kokaini Bıraktım Camiye Gidiyorum

Menemenspor'da forma giydiği dönemde ekim ayında kokain kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası alan Kerem Bulut doğum yeri Avustralya'ya döndü.

Burada bir röportaj veren 27 yaşındaki futbolcu, cezayı 12 ya da 14 aya indirmeyi başarması durumunda Avustralya'da yeni sezona yetişeceğini ve bu şekilde sahalara dönmek istediğini söyledi.

BİR HATA YAPTIM VE BEDELİNİ ÖDEDİM

Türkiye'de Akhisarspor ve Karşıyaka formaları da giyen 27 yaşındaki forvet, futbolsuz günlerinin kendisi açısından sıkıntılı geçtiğini dile getirdi, "Hayatımın kötü bir döneminden geçiyordum. Bir çok problemim vardı, adeta bir kara deliğin içine düşmüştüm. Bir hata yaptım ve bedelini ödedim. Bu bedeli olası en kötü şekilde ödedim" dedi.

UYUŞTURUCUYU BIRAKTIM, CAMİYE GİDİYORUM

Menemenspor formasıyla dokuz gol atan ve Avustralya vatandaşı da olan Kerem Bulut'un röportajından öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Geceleri uyuyamıyorum, futbol bildiğim tek şey"

"Beni hep bir ganster gibi göstermeye çalıştılar ancak bu doğru değil"

"Annem yüzümdeki dövmeleri lazerle sildirmemi istedi"

"Kötü çoçuk imajından artık bıktım. Dövmelerimi sildirmeyi düşünüyorum"

"Auburn'da çocuklarla konuşuyor onlara yardımcı olmaya çalışıyorum"

"Lokal bir camiye gidiyor, orada da konuşuyorum. Hikayemi anlatmaya çalışıyorum"

"Uyuşturucu kullanımı dinimize de aykırı, dolayısıyla düze çıkmaya çalışıyorum"

"Uyuşturucuya bıraktım. Benim için bir kereye mahsus bir şeydi ama kariyerimi berbat etti"

"Acılı bir süreç yaşadım ama yaşadıklarım beni daha da güçlendirdi"

"Avustralya'nın maçlarını izlemek bana acı veriyor çünkü takımdaki bir çok futbolcuyla daha önce birlikte oynadım"