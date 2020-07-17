Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görecek olan Mehmet Ali Erbil saçlarını kazıttı. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali hayranlarını kahretti.
17.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:17
Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlanan ünlü şovmen saçlarını kazıttı.
Kuaföre giderek saçlarını kazıtan Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hastalık nedeniyle zor günler geçiren Erbil'e Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.
İşte ünlü şovmenin son hali;