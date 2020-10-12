Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf

12.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:56

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, ağustostan bu yana kök hücre tedavisi görüyor. Erbil, uzun bir aradan sonra ilk defa fotoğraf paylaştı.

Kök hücre tedavisi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Erbil, bir arkadaşının doğum gününü bu fotoğrafla kutladı.

Ünlü şovmen, yıllardır mücadele ettiği "kaçış sendromu" hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalmış ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı.

YASMİN ERBİL'DEN ŞOKE EDEN YANIT

Geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir tedavi gören babasıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapla herkesi şaşırtmıştı. Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını vermişti. Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ediyor. 24 yaşındaki Erbil'in bu açıklaması sosyal medyada, 'hayırsız evlat' şeklinde tepkiler aldı.

Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
Erbil'in yeni pozu
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Trump Erkan Kandemir Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil Ahmet Mümtaz Taylan
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Mbaye Diagne Burak Yılmaz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 19:58:18. #1.14#
title