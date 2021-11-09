ELAZIĞ (İHA) - Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 27 yaşındaki Bilal Doğan, kök hücre nakli olmazsa gözlerini kaybederek genç yaşta karanlığa mahkum olacak.

Kovancılar ilçesinde ikamet eden Bilal Doğan, 3 yaşında havale geçirdi ve gözlerinde kalıcı hasar oluştu. Yıllar içerisinde birçok ameliyat geçiren ve bir sonuç alamayan Doğan, bu süre zarfından görme yetisinin yüzde 60'ını kaybetti. Gözlerindeki hasar giderek artan Doğan'ın tek çaresi ise aileden alınacak kök hücre nakli oldu. Devlet hastanelerinde yapılamayan kök hücre nakli için ise özel hastaneler iki göz için yaklaşık 200 bin lira talep etti. Maddi durumu olmayan Doğan için arkadaşları sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.

Genç yaşta karanlığa gömülmek istemediğini belirten Doğan, "3 yaşında havale geçirdim. Bundan dolayı gözlerimde kalıcı bir hasar oluştu. Bu hasarı tedavi etmek için birçok hastaneye gittik ve ameliyatlar geçirdim. Ameliyatlar bir sonuç vermedi. Sol gözümde yüzde 54 kayıp var. Çok yakından bulanık görebiliyorum. Sağ gözümde fıtıklaşma başladı. Bu fıtıkların patlama riski var. En son sol gözümden ameliyat oldum ve başarısız oldu. Araştırmalar yaptım ve araştırmalar doğrultusunda özel bir hastanede kök hücre nakli yapılacağını söylediler. Bu kök hücre nakli devlet hastanelerinde yapılmıyor. Buna da yüklü bir para lazım. İki göze 200 bin lira para lazım. Maddi durumumuz yerinde olmadığı için bu parayı karşılamıyoruz" dedi.

"Bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum"

Kök hücre naklinin anne ve babadan yapıldığını aktaran Doğan, "Büyük ölçüde bu yapılan ameliyatlardan fayda alınmış. Benden önce tedavi olanlar var. Benim gözüm de iyileşebilir. Ben de artık karanlıktan kurtulmak istiyorum. Yaşım 27, bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum. Herkesten destek bekliyorum. Arkadaşlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Belli bir para toplandı. Ama hala açığımız var. Bu açığı da kapatmak istiyoruz" diye konuştu.