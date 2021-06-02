Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi

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Afyonkarahisar'da, bir et entegre tesisini tehditle, Bursa'da restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş'a satmaya çalışan 19 sanıklı davaya ek iddianame ile sanık olarak eklenen Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı. Duruşma, Akkaş'ın avukatı sanıkların müvekkilini "Dostluk bitti, kendini kolla" şeklinde tehdit ettiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de yer aldığı 19 sanıklı dava görüldü.

DAVAYA SEDAT PEKER EKLENDİ

Peker hakkında hazırlanan birleştirme talepli iddianameyi kabul eden Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Erhan K. ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Sedat Peker, Ceza Muhakemesi Kanunu gereği atanan zorunlu müdafi tarafından temsil edildi. Savcı, mevcut dosyayla birleştirilen iddianame kapsamında, Peker'le bağlantısı olduğu öne sürülen bazı sanıkların savunmalarının alınmasını istedi.

"DOSTLUK BİTTİ, KENDİNİ KOLLA"

"Köfteci Yusuf" restoran zincirinin sahibi Yusuf Akkaş'ın avukatı da birleştirilen iddianamedeki iddiaların genel olarak kendilerini doğruladığını savunarak, sanıkların Akkaş'ı "Dostluk bitti, kendini kolla" şeklinde tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Sanık Erhan K. ise savunmasında, müşteki Akkaş'la telefonda ve yüz yüze görüşmelerinin bulunmadığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin ardından Sedat Peker hakkındaki kırmızı bültenle arama talebinin akıbetinin sorulmasına, yakalama kararının infazının ve entegre tesiste yapılan keşif incelemesinin raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

SEDAT PEKER HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri sahibine 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Restoran zinciri sahibinin, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

Davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Peker'in "suç işleme amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçundan yargılanması istenmişti.

Davanın sanıklarından Erhan K.'nin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin kaydına ulaşıldığı aktarılan iddianamede, görüşmenin deşifresine yer verildi. Görüşmelere göre Sedat Peker'in sanıklar Erhan K. ve Ahmet A'ya müşteki Yusuf Akkaş'a yönelik nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği ileri sürülen iddianamede, sanıklardan Mehmet S'nin telefonunda ise Akkaş'ın iş yerinde çıkarılmış kavgaların görüntülerine rastlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı