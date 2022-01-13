Köfteci olarak kullanılan minibüs yandı, sahibi kundaklandığını söyledi

KAĞITHANE'de Bircan Pakır'ın köfteci olarak kullandığı 34 GY 6935 plakalı minibüs iddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı. Ekmek teknesinin hurdaya döndüğünü gören Pakır, daha önce de aracına zarar verildiğini belirterek olayın kundaklama olduğunu iddia etti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde yaşandı. Bircan Pakır'ın köfte arabası olarak kullandığı, caddede park halinde bulunan 34 GY 6935 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.