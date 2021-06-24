Kod Adı: Angel filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Angel konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Angel özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kod Adı: Angel filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kod Adı: Angel konusu, özeti ve Kod Adı: Angel oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kod Adı: Angel filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kod Adı: Angel filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kod Adı: Angel filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod Adı: Angel konusu nedir, Kod Adı: Angel oyuncuları kimler ve Kod Adı: Angel özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Oyuncular: Gerard Butler, Morgan Freeman, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith

Tür: Aksiyon, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2019 (121 dk)

Vizyon Tarihi : 23 Ağustos 2019 Cuma

Senaryo: Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mike Banning, Birleşik Devletler gizli servis üyesi ve aynı zamanda başkanın yakın korumasıdır. Başkan Allan Trumball'a suikast amacını taşıyan Hava Kuvvetleri saldırısı sonrasında tüm okların hedefi haline gelen Banning, hayatını ve kariyer seçimlerini sorgulamaya başlamıştır. Karalama kampanyasının hedefi haline gelen ve başkana suikast düzenleme teşebbüsüyle suçlanan Banning, bir yandan gerçek tehdidi ve suçluları ortaya çıkarmaya çalışırken diğer yandan hem kendi ajansından ve hem de FBI'dan kaçmak zorundadır.