Kod Adı: Angel filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Angel konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Angel özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kod Adı: Angel filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Angel konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Angel özeti!

Kod Adı: Angel filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Angel konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Angel özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kod Adı: Angel filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kod Adı: Angel konusu, özeti ve Kod Adı: Angel oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kod Adı: Angel filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kod Adı: Angel filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kod Adı: Angel filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod Adı: Angel konusu nedir, Kod Adı: Angel oyuncuları kimler ve Kod Adı: Angel özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Oyuncular: Gerard Butler, Morgan Freeman, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith

Tür: Aksiyon, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2019 (121 dk)

Vizyon Tarihi : 23 Ağustos 2019 Cuma

Senaryo: Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mike Banning, Birleşik Devletler gizli servis üyesi ve aynı zamanda başkanın yakın korumasıdır. Başkan Allan Trumball'a suikast amacını taşıyan Hava Kuvvetleri saldırısı sonrasında tüm okların hedefi haline gelen Banning, hayatını ve kariyer seçimlerini sorgulamaya başlamıştır. Karalama kampanyasının hedefi haline gelen ve başkana suikast düzenleme teşebbüsüyle suçlanan Banning, bir yandan gerçek tehdidi ve suçluları ortaya çıkarmaya çalışırken diğer yandan hem kendi ajansından ve hem de FBI'dan kaçmak zorundadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kod Adı: Angel filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Angel konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Angel özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 10:25:00. #1.15#

title