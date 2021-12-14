ABD'de kocasıyla ilişkiye girerken yanlışlıkla canlı yayın açtı! İzleyenler arasında öz babası da vardı - Haberler
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ABD'de kocasıyla ilişkiye girerken yanlışlıkla canlı yayın açtı! İzleyenler arasında öz babası da vardı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Roberson isimli kadın, kocasıyla evinde ilişkiye girdiği sırada Facebook'tan yanlışlıkla canlı yayın açtığını ve bu yayının babası tarafından izlendiğini dile getirdi. Roberson, yaşanan olay nedeniyle çok utanç duyduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Roberson isimli kadın, başından geçen utanç verici olayı TikTok hesabı üzerinden paylaştı. Roberson, kocasıyla yatak odasında cinsel ilişkiye girerken yanlışlıkla canlı yayın tuşuna bastığını ve ilişkiye girmeye devam ettiklerini söyledi.

ÖZ BABASI DA İZLEMİŞ

Roberson, Facebook üzerinden açtığı canlı yayını öz babası da dahil olmak üzere toplamda 46 kişinin izlediğini belirtti. Bir arkadaşının uyarısı sayesinde durumdan haber dar olan Roberson, hemen canlı yayını kapattı. Ancak her şey için çok geçti çünkü kocasıyla kendisini herkes izlemişti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Kadının, videoyu paylaşmasının ardından en fazla sorulan soru, babasının tepkisinin ne yönde olduğuydu. Roberson, olayın ardından babasıyla bu durumu hiç konuşmadıklarını ve babasının canlı yayını kapattığını belirtti. Ayrıca bu konudan hiç bahsetmediğini söyledi.

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