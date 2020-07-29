Kocasının kaçırdığı mahkum: "Beni sevdiği için kaçırdı"
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Kocasının kaçırdığı mahkum: "Beni sevdiği için kaçırdı"

Adana'da uyuşturucu ticareti nedeniyle hapishanede yatan ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kadın, eşi tarafından kaçırıldı. Bugün ise yapılan baskın sonucunda karı-koca yakalandı. Mahkum, kocasının kendisini çok sevdiği için kaçırdığını söyledi.

29.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:26

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bir süredir Adana Karataş Cezaevi'nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca Covid-19 testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından dün Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Bu sırada jandarma aracını takip eden kocası Onur B. (30), eşini hastane önünden alıp kaçırdı. Bugün yapılan baskında ise karı-koca yakalandı. Songül B., sevk edilirken eşinin kendisini sevdiği için kaçırdığını söyledi.

"ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORDUM, ÇOK ÖZLEDİM"

Adana'da koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırılan ve gece saatlerinde saklandıkları evde yakalanan Songül Beyazlat (31), sağlık kontrolünden geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolü yapılan Beyazlat, "Eşim beni çok seviyor. Çocuklarımı göremiyordum, çok özledim onları. Beni adliyenin önünde bekliyorlar" dedi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaçmasına yardım eden kocası Onur B'nin (30) merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlediği operasyon düzenleyen ekipler, tekrar kaçmaya çalışan Songül B. ve Onur B'yi havaya ateş açarak yakaladı.

Polis merkezine getirilerek sorguya alınan karı koca bugün adliyeye sevk edildi. Songül B. yeniden cezaevine gönderildi. Onur B. ise serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde eşini bekledi. Onur B. ile polisler arasında tartışma çıktı.

Kocasının kaçırdığı mahkum: 'Beni sevdiği için kaçırdı'

Kaynak: İHA

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