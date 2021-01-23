5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti

Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Oreanna Myers, geçen aralık ayında ikisi üvey olan beş çocuğunu öldürüp evini ateşe verdikten sonra intihar etti. Olayda ürkütücü detaylara ulaşan polis ekipleri, genç kadının yazdığı "Bu kimsenin hatası değil. Şeytan bana galip geldi" notunu buldu.

Batı Virginia'da yaşayan 25 yaşındaki Oreanna Myers, geçen aralık ayında üç çocuğunu ve kocasının diğer evliliğinden olan iki üvey çocuğunu öldürdükten sonra evini ateşe verdi. Psikolojik sorunları olan genç kadın, işlediği cinayetin ardından alevler içindeki evinden uzaklaşarak kendi silahıyla intihar etti. Polis ekipleri, Oreanna'nın cinayet işlemesinin gerekçesi olarak kocasının iş seyahatleri ve akrabalarında kalmasına sinirlenmesi olduğunu belirtti.

"EVE GERİ DÖNDÜĞÜNDE CESETTEN BAŞKA BİR ŞEY BULAMAYACAKSIN"

Genç kadın, cinayet işlemeden önce kocasına "Eve geri döndüğünde cesetten başka bir şey bulamayacaksın. İyi değilim ama kimse umursamıyor. Para gelir gider. Yardım için yalvardım ama kimse umursamadı" diye mesaj attı. İşlediği cinayet sonrası intihar eden kadın, "Bu kimsenin hatası değil. Şeytan bana galip geldi" notunu bıraktı.

EVİNİN YAKININDAKİ PARKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangında küle dönen eve gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını söndürdükten sonra beş çocuğun cansız bedenlerini buldu. Etrafta yapılan arama sonrası, evin yakınlarında bulunan bir parkın bankında ise Oreanna'nın cesedi ve intihar etmek için kullandığı tabanca bulundu. Polis, yaptığı açıklamada olay ile ilgili soruşturmanın kapandığını söyledi.