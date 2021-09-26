Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar - Haberler
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Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, karılarını daha fazla aldattıkları ortaya konuldu.

İngiltere'de çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı ortaya konulmaya çalışıldı. Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, karılarını daha fazla aldattığı ortaya konuldu.

"UZUN BOYLU ERKEK ÇEKİCİ"

Araştırma göre ayakları daha büyük olan erkeklerin genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi.

Bazı insanlar ise araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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