Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi
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Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eşinin evli amcasına kaçan 40 yaşında Seda Aksu'nun Müge Anlı'nın canlı yayınında söyledikleri izleyicileri hayrete düşürdü. Günler sonra canlı yayına çıkıp ailesiyle bir araya gelen Aksu, eşinin amcası Emir Aksu'yu çok sevdiğini söyleyerek, "Onunla evlenmek istiyorum" dedi. Kızlarının eve döneceğini umut eden acılı aile ise bu sözler karşısında fenalık geçirdi.

Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Seda Aksu, eşinin amcası olan evli, üç çocuk babası Emir Aksu ile 6 Mayıs'ta ortadan kaybolmuştu. Ailesinin günlerdir izine ulaşamadığı kayıp kadın, sevgilisiyle birlikte ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde Denizli'de bulunmuştu.

HERKESTEN AF DİLEDİ

Müge Anlı'nın önceki gün ekrana gelen yayınında sevgilisi Emir Aksu tarafından kaçırıldığını iddia eden Seda Aksu, ilk kez stüdyoda ailesi ve 'Bacım' diye hitap ettiği sevgilisinin eşi Gülüş Aksu ile karşı karşıya geldi. Stüdyoya girer girmez herkesten af dileyen 40 yaşındaki kadın, özrünün hemen ardından herkesi hayrete düşüren bir açıklamada bulundu.

Kocasının amcasıyla kaçan kadının 'Onunla evlenmek istiyorum' dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi

"EMİR İLE EVLENMEK İSTİYORUM"

Anne babasının eve döneceğini umut ettiği Seda Aksu, sevgilisi Emir Aksu'yu çok sevdiğini söyleyerek "Emir ile evlenmek istiyorum. Korktuğum için beni kaçırdı dedim. Mutluluk istiyorum" şeklinde konuştu. Duydukları bu sözler üzerine Aksu'nun yaşlı anne babası, fenalık geçirdi.

Kocasının amcasıyla kaçan kadının 'Onunla evlenmek istiyorum' dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi

"SEDA'NIN KALE GİBİ ARKASINDAYIM"

Aşkı için gözyaşı döken sevgilisi Emir Aksu ise, "Her zaman Seda'nın peşindeyim. Kale gibi arkasındayım" dedi. İhanete uğrayan acılı eş Gülsüm Aksu ise "Artık dayanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kocasının amcasıyla kaçan kadının 'Onunla evlenmek istiyorum' dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi

Ani karar değişiklikleri yapan Seda Aksu, yayının ilerleyen dakikalarında da ailesine geri dönmek istediğini söyledi.

Kocasının amcasıyla kaçan kadın 'Onunla evlenmek istiyorum' dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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