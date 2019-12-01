Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3)
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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3)

TUTUKLANDIOrdu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.

01.12.2019 19:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:51
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3)

TUTUKLANDI

Ordu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tarafından tutuklandı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen Hatice K., mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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