Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3)

01.12.2019 19:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:51

TUTUKLANDI

Ordu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen Hatice K., mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA