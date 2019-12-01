Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)
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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

01.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:53
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
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