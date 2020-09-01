Karı-koca kavgası kanlı bitti! Bıçağa sarılan kadın, kocasını öldürdü
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Karı-koca kavgası kanlı bitti! Bıçağa sarılan kadın, kocasını öldürdü

Uşak'ta karı-koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın cezaevine gönderildi.

Karı-koca kavgası kanlı bitti! Bıçağa sarılan kadın, kocasını öldürdü
01.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:34

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasıyla girdiği tartışma sonucunda kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacımköy'de meydana geldi. İddialara göre İsmail Çakır, karısı S.Ç. ve kayın validesi F.S. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., kocası İsmail Çakır'ı bıçakladı. İsmail Çakır, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİNİ ÖLDÜREN KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.Ç. ve annesi F.S. jandarma ekiplerince göz altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve F.S. adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılık tarafından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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