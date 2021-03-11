Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü
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Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü

11.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:22
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü'nde yaşayan S.T. ve A.T. çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle S.T. eline aldığı baltayı kocası A.T.'nin kafasına vurdu. A.T., başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli S.T.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (29)
WEYSEL: Kocası kadını fena halde dövmüştür ve hatta her gece dayak atmıştır, en sonunda tak etti. hayır hayır kocasının sapıkça fikirleri vardı ve kendisine sarkıntılık ediyordu. Daha aklıma gelmeyip te söylenecek bir sürü hafifletici sebep vardır. ve hatta kadın ceza almasa bile artık şaşırmam. O kadar abartıldı ki. . .
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VTD34: ölen erkek ise problem yok haber yapmaya bile deymez yani o derece
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EKO: Durun kadın ölünce suç adamın ADAM ölünce suc gene adamın boyle rezalet bır hukuk sıstemıne sahıp oldugumuz ıcın utanıyorum kadınlara verılen haklar dan dolayı cogu kadın kocasına haksız yere suclamalarda bulunuyor ve erkek ıse dırek suclu bulunuyor kadın kendı kendını dover gıder darp raporu alırkı turkıyede darp raporu oyle almak basıtkı her gecen gun erkeklerın hakları elınden alınıyor esıtlık ısteyen kadınların hakları erkeklerden kat ve kat fazla sonumuz hayır olsun
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