Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş (2) - Haberler
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Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş (2)

Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIKonya'da allkollü olarak geldiği evde gördüğü böcek nedeniyle çocuklarını ve kendisini döven eşi Mustafa Koç'u göğsünden bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KONYA (DHA) - TUTUKLANDI

Konya'da allkollü olarak geldiği evde gördüğü böcek nedeniyle çocuklarını ve kendisini döven eşi Mustafa Koç'u göğsünden bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Son Dakika Haberleri

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