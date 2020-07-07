Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Pakistan'da 24 yaşındaki genç kadın kocası ve kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü. Emniyet güçleri 2 katil zanlısını tutukladı.

Pakistan'ın Wadda Chachar köyünden, 24 yaşındaki genç kadın Jamshoro'da taşlanarak öldürüldü. Waziran'ın babası, kızının ölümünden kocasının ve erkek kardeşinin sorumlu olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, iki adam da tutuklandı.

Waziran'ın kocası Baksh, genç kadının ölümüne evliliği onaylamayan ailesinin karar verdiğini ileri sürdü.

Pakistanlı genç kadın taşlanarak öldürüldükten sonra, cansız bedeni polisler tarafından 27 Haziran günü otoban kenarında bulundu. Yerel polis, yaptığı inceleme sonucu cansız bedenin Wadda Chachar köyünden Waziran'a ait olduğunu belirledi.

TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin töre cinayeti olarak kayıtlara geçirdiği olayda Waziran'ın, taşlanarak ve defalarca tahta sopalarla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KOCASI VE KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ

Pakistan polisine göre Waziran'ın babası Gurl Muhammed, başta kızının ölümünün kaza olduğunu söylerken, daha sonra Waziran'ın kocası Allah Baksh ve kardeşi Kareem tarafından öldürüldüğünü doğruladı.

Kızının mezarı başında gözyaşı döken baba adalet istedi. Waziran'ı öldüren her iki erkek tutuklandı; ancak polis soruşturması devam ediyor.