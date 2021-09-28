Kocası selfie gönderdi, fotoğraftaki detayı fark eden kadın aldatıldığını anladı - Haberler
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Kocası selfie gönderdi, fotoğraftaki detayı fark eden kadın aldatıldığını anladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Kocası selfie gönderdi, fotoğraftaki detayı fark eden kadın aldatıldığını anladı

Bir TikTok kullanıcısı kadın, kocasının kendisine gönderdiği fotoğrafı inceleyince acı gerçekle karşılaştı. Aynanın karşısında duran saç düzleştiricisi gören kadın, aldatıldığını anladı.

Son günlerde sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Genç bir TikTok kullanıcısının paylaştığı bir fotoğrafta aldatma detayı ortaya çıktı.

Kadın, kocasının otel odasında çekildiği fotoğrafta sıra dışı bir şey fark etti. Kadın, aynanın karşısında gördüğü saç düzleştiricisi detayıyla kocasının onu aldattığını anladı.

Kadın, kocasının gönderdiği fotoğrafları video şeklinde paylaşıp, videonun üzerine "Kocam bana kumarhanedeki odasında tatlı görünmeye çalışan fotoğraflar gönderdi ama bazı garip şeyler fark ettim. O şimdi bekar. Peki siz ne olduğunu tahmin edebilir misiniz?" yazdı.

Kocası fotoğraf gönderdi, fotoğraftaki detayı fark eden kadın aldatıldığını anladı

Kadının paylaştığı videonun altına şöyle yorumlar yapıldı:

"Saç düzleştiricilerin zaten otel odalarında olduğunu söyleyen herkes için, genellikle saç düzleştiricileri otel odasında bir çekmecede durur ve birinin onları fiziksel olarak çıkarması gerekir."

"Artık bekar değil mi?"

"Bu, 'farkı bulun' oyununa benziyor."

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Haber: Kocası selfie gönderdi, fotoğraftaki detayı fark eden kadın aldatıldığını anladı - Haberler
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