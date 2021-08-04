Kocaman gençlerle basketbol oynadı
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Kocaman gençlerle basketbol oynadı

Kocaman gençlerle basketbol oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sahada basketbol oynayan gençlere katılarak, onlarla birlikte basketbol oynadı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sahada basketbol oynayan gençlere katılarak, onlarla birlikte basketbol oynadı.

Emeklevler Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, onlarla beraber basketbol oynadı. Kocaman, oyundan sonra gençlere dondurma ikramında bulundu.

Kartepe genelinde yatırımların devam ettiğini belirten Kocaman, "Kartepe'mizde özellikle gençlerimize yönelik yatırımlarımız devam etmektedir. Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Spor, dostluk ve kardeşlik için önemli bir araçtır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak içim ilçemizde sportif faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Geleceğimiz gençlerdir" dedi. - KOCAELİ

Kocaman gençlerle basketbol oynadı
Kocaman gençlerle basketbol oynadı
Kocaman gençlerle basketbol oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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