Kocaman, Akşemseddin Cami çalışmalarını inceledi
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Kocaman, Akşemseddin Cami çalışmalarını inceledi

17.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:16
Kocaman, Akşemseddin Cami çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına devam eden 17 Ağustos Cami çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına devam eden 17 Ağustos Cami çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Akşemseddin Cami çevre düzenlemelerini Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

17 Ağustos Akşemseddin Cami, bin metre kare alan üzerinde olurken, 4 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek şekilde yapılıyor. Cami içerisinde imam odasının yanı sıra teknik oda yer alacak. Cami bahçesinde kütüphane, şadırvan, Kur'an-ı Kerim Kursu, imam ve müezzin lojmanları yer alacak. Deprem bölgesinde olunması göz önüne alınarak yapılan 17 Ağustos Akşemseddin Cami çelik konstrüksiyondan yapılırken, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu mimarisinin izlerini taşıyacak. Cami çevresinde 400 metre kare baskı beton duvar yapılırken, aydınlatma, ferforje, sert zeminlerin baskı beton ve ağaçlandırma ile çevre düzenleme çalışmaları tamamlanacak.

"En büyük mükafatımız hayır duasıdır"

İncelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Kocaman, "Bizim en büyük mükafatımız büyüklerimizin hayır duasıdır. Bu hayatta en önemli şey gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Camiimiz en kısa sürede Allah'ın izniyle tamamlanacaktır. İlçemiz genelinde yapılan yatırımlarla Kartepe'mizi, emanetimizi gelecek kuşaklara hazırlıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kocaman, Akşemseddin Cami çalışmalarını inceledi
Kocaman, Akşemseddin Cami çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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