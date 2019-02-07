Kocaköy'e 2 Yılda 50 Milyon Liralık Yatırım

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan'ın girişimleriyle ilçeye 2 yılda 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 31 Ocak 2017'de Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan, ilçede kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

Temizlikten ulaşıma, alt yapıdan üst yapıya, çevre düzenlemesinden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda uygulanan projelerle büyük bir dönüşümün yaşandığı Kocaköy, 2 yılda adeta köy görünümünden ilçe görünümüne kavuştu.

Yıllarca rutin belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kalan ilçede, kanalizasyon, yol, su, temizlik hizmetleri ve sosyal belediyecilik anlayışıyla devletin imkanlarını vatandaşa aktaran Turhan, yaklaşık 50 milyon liralık projenin hayata geçirilmesini sağladı.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve ilk geldiklerinde hiçbir anlamda yönetilemeyen bir belediye ile karşılaştıklarını, bütçesinin kötü kullanıldığı bir belediyeyi devraldıklarını söyledi.

Öncelikle ilçenin en önemli sorunlarını tespit ederek, bu sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"2 yılda ilçeye yaklaşık 50 milyon bütçeyle hizmet yaptık. İlk geldiğimizde ilçe girişinin yolu bir köy yolundan farksızdı. Karayollarının katkısıyla ilçe merkezimizin giriş yolunu bir ilçe merkezine yakışır şekilde dizayn ettik. 2 yıl önce Kocaköy, günlük yaşam ve belediye hizmetleri itibariyle adı gibi bir köyden farksızdı. Bugün geldiğimiz noktada ise sokakları, yolları ve yapılan hizmetlerle bir ilçe kimliği kazanmış vaziyette."

İlçeye gençler için kültür merkezi, çocuklar için ise oyun parkları inşa ettiklerini bildiren Turhan, 3 okulun onarımını gerçekleştirdiklerini, 7 halı saha ile basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu yaptıklarını anlattı.

Turhan, "Merkezdeki en önemli mahallelerimizden birinin öyle yolları vardı ki ancak merkeple geçilebilirdi. Şu an ise o yolların tamamı tırların geçebileceği, yüklerin taşındığı bir hale büründü. İlçe merkezinde kaldırım kültürü yoktu. Kaldırım çalışması yapıldı ve bir şehir kimliği kazandırılarak kaldırım kültürü canlandırılmış oldu." ifadelerini kullandı.

İlçenin fiziki durumunun engebeli, yokuşlu olmasından dolayı vatandaşların ulaşım problemi yaşadığını aktaran Turhan, bu durumu çözmek adına bazı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Belediyeye ait bir minibüsün belirli güzergahlarda vatandaşları hastaneye, mezarlığa, kaymakamlığa, aile destek merkezine ve okullara ücretsiz bir şekilde taşıdığını belirten Turhan, bir otobüsün de köylerdeki vatandaşlara ilçe merkezinde pazar alışverişi yapmaları için ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.

Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini anlatan Turhan, gençlere spor yapabilecekleri, kendilerine ve topluma faydalı olabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"Vatandaşımız, oy isteyecek kişilere projelerini soracak"

Yaklaşık 2 bin öğrenciyi hafta sonu Diyarbakır'a ücretsiz sinemaya gönderdiklerini anlatan Turhan, kırsal mahallelerde 6 ana sınıfı oluşturduklarını belirtti.

Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar yönetilemeyen belediyelerle karşı karşıyaydı. Vatandaşa en çok dokunması gereken, günlük hayatını rahatlatması gereken belediyeler ortada yoktu, insan kaynağını kötü kullanıyordu, bütçesini vatandaşa değil de başkalarının hizmetine amade etmişti. 2 yıl boyunca belediye başkan vekillerinin tamamı vatandaşlarımıza belediyelerin kendileri için ne anlam ifade ettiğini, günlük hayatlarına nasıl dokunduğunu, hangi hizmetleri yapabileceğini, kaynakları nasıl kullanması gerektiğini ortaya koydu. Bundan sonra vatandaşımız kendisinden belediye anlamında oy isteyecek kişilere bu hizmetlerin ne kadarını yerine getireceğini, projelerinin ne olduğunu soracak ve bunun peşine düşecek diye inanıyoruz."

"İlk defa böyle hizmetleri gördük"

Vatandaşlardan Zeynel Çan da ilçeye yıllardan sonra ilk defa alt yapı, kanalizasyon, yol ve parke taşı gibi hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Çam, "Görevlendirmeden sonra ilk defa böyle hizmetleri gördük. Kocaköy halkı altyapı çalışması gördü. Ana hatlardan su getirildi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yıldız ise, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yollar Avrupa standartlarına göre yapıldı. Kocaköy'e gerçekten hizmet yapıldı." dedi.

Yenişehir Mahalle Muhtarı Veysi Tektaş da son iki yılda yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkan Vekili Turhan'a teşekkür etti.

İlçenin şantiye alanına çevrildiğini dile getiren Tektaş, "Mahallemizde parke çalışması yapılıyor, yollar yapıldı, park alanları oluşturuldu. Eskiden mahallemizde yollar dardı, insanlar çamurlu yollarda dolaşıyordu. Yapılan hizmetlerden sonsuz memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA