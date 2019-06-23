Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahil yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla asfaltlanarak vatandaşların hizmetine girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce başlayan kanalizasyon çalışmalarının uzaması nedeniyle bir türlü asfaltlanamayan, bölge esnafının ve vatandaşların bozuk olan yol nedeniyle sıkıntı çektiği Kocahasanlı sahil yolu, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını hızlandırmasıyla asfalta kavuştu. Hem vatandaşın hem de bölgedeki esnafının çektiği yol çilesi de böylelikle sona erdi.

Kentin sahil şeridi en uzun bölgelerinden biri olma özelliğini gösteren ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en sık kullandığı güzergah olan Kocahasanlı sahil yolu, asfalt çalışmasının ardından modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Kısa süre sonra tamamen trafiğe açılacak olan yolda, bin ton asfalt kullanıldı.

"Başkanımız talebimize karşı duyarlı davrandı"

Yolda yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur oluştuğu için vatandaşların sıkıntı çektiğini ifade eden mahalle muhtarı Adem Arslan, "Vahap Seçer başkanımızın yaptığı muhtarlar toplantısında kendisine asfalt talebimizi iletip, buranın kanayan bir yara olduğunu, vatandaşımız toz, toprak, çamur içinde yaşadığını söyledik. Çok şükür başkanımız talebimize karşı duyarlı davrandı ve asfalt çalışmasını başlattı. Geç kalınmış bir hizmet ama demek ki, kısmet Vahap Seçer başkanımızaymış. Ben kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA