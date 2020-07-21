Kocaelispor Bilgi Yarışması'nda finalistler belli oldu İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlediği bilgi yarışmasında tamamlanan ilk turun ardından 12 finalist belirlendi.

İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlediği bilgi yarışmasında tamamlanan ilk turun ardından 12 finalist belirlendi.

İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlediği "Kocaelispor Bilgi Yarışması" devam ediyor Başladığı ilk günden itibaren sosyal medyada ilgiyle takip edilen yarışmada, yarışmacılar Kocaelispor'un tarihi ile ilgili soruları doğru cevaplayarak finale kalmak için ter döküyor. Her akşam Kocaelispor tarihinin unutulmaz efsaneleri de yarışmaya konuk olarak halkla buluşuyor. Her zaman olduğu gibi heyecan dolu anların yaşandığı yarışmanın onur konuğu Kocaelispor'un eski teknik direktörü Engin Korukır oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olan Kocaelispor'un şampiyonluk kadrosunu kuran ve sezon içerisinde Kocaelispor'dan ayrılıp Serik Belediyespor'un başına geçerek burada da şampiyonluk yaşayan Engin Korukır, Kocaelispor ile yaşadığı birçok anısını, unutamadığı maçları ve hedeflerini izleyicilerle paylaştı. Program sonrası Kocaelispor tarihinin efsane ismi Engin Korukır'a İzmit Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan çifte kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

İlk turun tamamlandığı bilgi yarışmasında Oktay Filiiz, Yusuf Aktürk, Emre Sürek, Emrah Köse, Berkay Yıldızlı, Adem Aladağ, Mert Meriç, Yunus Emre Özsoy, Sevil Karataş, Hakan Büyük, Erdinç Vatan ve Yüksel Ateş isimli Kocaelispor taraftarları finale yükseldi. 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak olan Kocaelispor Bilgi Yarışmasının büyük finalinde 12 yarışmacı birinci olabilmek adına ter dökecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA