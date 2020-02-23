Kocaelili gazeteciler buz pateni yaptı
Kocaeli'deki gazeteciler, buz pistinde buluştu.
Kocaeli'deki gazeteciler, buz pistinde buluştu.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ata Yetişken, KOGACE Başkanı Cemal Kaplan'a federasyon rozetini vererek gazetecileri 28 Şubat - 1 Mart tarihlerinde yapılacak Short Track Federasyon Kupası - 4 yarışlarına davet etti.
Aileleriyle etkinliğe katılan gazeteciler, Yetişken, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Basın Kurulu üyesi ve Körfez Buz Sporları Kulübü Başkanı Tahir Turan Eroğlu ve Kocaeli Buz Sporları Kulübü antrenörü Önder Arslan nezaretinde buz pateni deneyimi yaşadı.