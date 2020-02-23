Kocaelili gazeteciler buz pateni yaptı
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Kocaelili gazeteciler buz pateni yaptı

Kocaeli'deki gazeteciler, buz pistinde buluştu.

23.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:02
Kocaelili gazeteciler buz pateni yaptı

'deki gazeteciler, buz pistinde buluştu.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ata Yetişken, KOGACE Başkanı 'a federasyon rozetini vererek gazetecileri - 1 Mart tarihlerinde yapılacak Short Track Federasyon Kupası - 4 yarışlarına davet etti.

Aileleriyle etkinliğe katılan gazeteciler, Yetişken, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Basın Kurulu üyesi ve Körfez Buz Sporları Kulübü Başkanı Tahir Turan Eroğlu ve Kocaeli Buz Sporları Kulübü antrenörü Önder Arslan nezaretinde buz pateni deneyimi yaşadı.

Kaynak: AA
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