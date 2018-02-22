Kocaeli Zam Alan Lastik İşçileri Sendika Başkanını Omuzlarda Taşıdı

Zam alan lastik işçileri sendika başkanını omuzlarda taşıdı

Lastik-İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılması İzmit'te lastik işçileri tarafından coşkuyla kutlandı. Meşaleler yakan işçiler, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı omuzlarda taşıdı. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, destek hizmetlerinde çalışan işçilere yıllık yüzde 25, kadrolu çalışan işçilere ise yaklaşık yüzde 12 oranında zam yapıldığını belirtti.

Derbent Uygulama Oteli'nde Lastik İş Sendikası ile işveren temsilcileri arasındaki toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, İzmit'te bulunan bir lastik fabrikası önünde işçilerle bir araya gelerek, toplu iş sözleşmesinin detaylarını paylaştı. İşçiler fabrika önünde meşalelerle genel Abdullah Karacan'ı, 'Bu işçi seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşıladı. Büyük sevinç yaşayan işçiler, Abdullah Karacan'ı omuzlarda taşıdı.

Abdullah Karacan işçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Destek bölümünde çalışan arkadaşlarımız çok uzun dönemden beri ikinci sınıf vatandaş olarak görüldü. Hiçbir sosyal hakkı olmadan, sadece asgari ücretle çalışıyordu. Bugün itibariyle Lastik-İş Sendikası'nın bir ferdi olarak yer alıyorlar. Bu arkadaşlarımızın bugün tüm sosyal hakları artık var. Arkadaşlarımıza sabretmelerini söylemiştik. Bundan sonra çok daha iyi bir duruma gelebilecek bir süreci yürürlüğe sokacağız. Ülkemizde geçmiş dönem hakların kaybedildiği dönemde sizlerin desteğiyle eşit iş, eşit ücrette devam ediyoruz. Bizim aldığımız zam enflasyon değerinin çok çok üstündedir" dedi.

KADROLU İŞÇİYE YÜZDE 12 ZAM

Karacan kadrolu çalışanlara yüzde 12'ye yakın zam yapıldığını belirterek, "Lastik-İş, destek hizmetlerinde ilk 6 ay yüzde 14 olmak üzere, ikinci altı ayla birlikte, bir yıllık almış olduğunuz zam yüzde 25'tir. Bu tüm sosyal haklarla birlikte yüzde 40-45'lere çıkacaktır. Ramazan paketi de her iki grubumuza verilecek. Bu ilk defa oluyor. Kadrolu çalışanlarımız için yüzde 12'ye yakın zam aldık. Üretim bölümündeki arkadaşların her birine bu sosyal haklar, zamlar dışında 4 bin 500 TL'si hibe olmak üzere 10'ar bin lira para verilecek. Destekteki arkadaşlarımıza da 2 bin 500 lirası borç, 2 bin lirası hibe olmak üzere 4 bin 500 lira verilecek" diye konuştu.