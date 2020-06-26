KOCAELİ Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi

Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildiKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kedi ameliyat edilerek ön iki bacağı kesildi.

26.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:02

Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kedi ameliyat edilerek ön iki bacağı kesildi. Ameliyat sonrasında hayata tutunmaya çalışan yavru kedi, iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek.

Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde kafe işleten Mine Kayser, pazar günü akşam saatlerinde ağır yaralı bir kedi yavrusu buldu. Hemen veterinere götürülen yavru kedi, geceyi ağrı kesicilerle geçirmesinin ardından ertesi gün ameliyata alındı. Ön bacaklarında çok sayıda kırık ile yer yer deri soyulmaları olduğu görülen kedi, Veteriner Hekim Gökhan Yağcı tarafından ameliyata alındı. Ön bacaklarının kesilmesinin ardından yoğun bakıma alınan yavru kedi iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek.

Ön iki bacak felç olduğu için ampute etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Veteriner Hekim Gökhan Yağcı, "Şu an için durumu biraz kritik. Elimizden geleni yapıyoruz. Yoğun bakımda duruyor. Günlük serum takviyesi veriyoruz. Kendini toparlaması için iğneleri var. Hayvan ilk geldiğinde, bacakları kötü durumdaydı. Ağır yaralanmalar vardı ve üzerinden zaman geçmişti. Bacaklarında enfeksiyonu vardı. Pazartesi günü ameliyata aldık. 2 bacağını mecburen ampute etmek zorunda kaldık. Operasyon sonrasında çok iyiye giden bir hayvan. Beslenmesi de çok güzel. Umudumuz var. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayvanımız toparlayacaktır.? dedi.

'2 BACAĞINDA BİRDEN GERİ DÖNÜLMEZ BİR FELÇ VARDI'

Kedinin nasıl yaralandığını bilmediklerini ifade eden Yağcı, "Bu durum araba çarpması sonucu olmuş olabilir, arabanın motorunda kalmış olabilir. Söylemek istemiyorum ama, birileri bunu yapmış olabilir. Hangisi olduğu konusunda şu an bir şey söyleyemiyoruz. Kısmetse kendisini iyileştireceğiz. 1 hafta, 10 gün sonra kendine gelecek. İlk 1-2 ay çok eziyetli olacak. Ön 2 bacağı olmadığı için göğsünün üzerinde sürünerek hareket edecek. Belki yemeğini zorla yiyecek. Belki de elle beslenmesi gerekecek. Ama arka bacaklarına alıştıktan sonra, 2 bacağının üzerinde durmaya alıştıktan sonra artık her işini kendisi yapabilecek hale gelecek? diye konuştu.

'BAŞINDA ANNESİ DURUYORDU'

Yaralı kediyi bularak veterinere götüren Mine Kayser, "Gece işletmemi kapatmıştım. Eve yürürken sokakta buldum. Köşeye atılmıştı. Başında annesi duruyordu ve çok acı çekiyordu. Onu o şekilde görünce çok çaresiz hissettim. Etrafta insanlar da vardı. Yardım etmeye çalışıyorlardı ama kimse ne yapacağını bilemiyordu. Veterinere götürdüm. Operasyon yapıldı. Şimdi süreci bekliyoruz. Benim zaten mevcut 6 tane kedim var. İşletmemde de baktığım kedilerim var. Buna bakmayı da çok istiyorum. Ama benim hayatım çok yoğun bir tempoda geçiyor. Sahiplenmek isteyen bir hayvansever olursa seve seve teslim edebiliriz.? dedi.

KOCAELİ Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü Haber
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi Haber
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Bülent Uygun Tahir Karapınar Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Van Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: KOCAELİ Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 09:03:28. #1.15#
title