Kocaeli ve Karabük'te göletlere 201 bin yavru sazan bırakıldı
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Kocaeli ve Karabük'te göletlere 201 bin yavru sazan bırakıldı

Kocaeli ve Karabük'te göletlere 201 bin yavru sazan bırakıldı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli ve Karabük'te, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 201 bin yavru sazan salındı.

Kocaeli ve Karabük'te, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 201 bin yavru sazan salındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarının balıklandırılmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Vali Yardımcısı Ali Ada'nın başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, balık stoklarının korunması, artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamı için çalışmalar yapılıyor.

Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretimi yapılan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edilen yavru sazanlar, il sınırları içerisinde yer alan göletlere bırakıldı.

Şu ana kadar kentte Bayraktar, Çağırgan, Davuldere, Şahinler, Ketenciler, Çayırköy, Arıklar, Ütük, Safalı, Denizli, Sevindikli ve Sipahiler göletlerine 171 bin yavru sazan salındı.

Karabük

Proje kapsamında Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tesislerinde üretilen ve Sakarya'da dağıtımı yapılan yavru sazan balıkları Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Ovacık ilçesinde yer alan Karagöl'e getirilen 30 bin yavru balık, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve beraberindeki ekipler tarafından gölete bırakıldı.

Kocaeli ve Karabük'te göletlere 201 bin yavru sazan bırakıldı
Kocaeli ve Karabük'te göletlere 201 bin yavru sazan bırakıldı
Kocaeli ve Karabük'te göletlere 201 bin yavru sazan bırakıldı
Kocaeli ve Karabük'te göletlere 201 bin yavru sazan bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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