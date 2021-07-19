Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı
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Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine katılarak sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine katılarak sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kartepe ilçesindeki Uzunçiftlik Mahallesi'nde bulunan polis noktasını ziyaret eden Yavuz, görev başındaki polis memurlarının Kurban Bayramı'nı kutladıktan sonra trafik denetimine katıldı.

Durdurulan araçların sürücülerine Kocaeli'nin tescilli lezzeti pişmaniye hediye eden Yavuz, trafik kurallarına bağlı kalmaları uyarısında bulunarak bayramlarını tebrik etti.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin araç trafiği bakımından en Türkiye'nin yoğun kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nden Anadolu'ya giden sürücülerin Kocaeli'den geçtiğini belirten Yavuz, "Vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramadan memleketlerine ulaşmaları için her türlü tedbiri aldık. Şu an için 130'un üzerinde trafik ekibimiz sahada. Her 10 kilometrede bir sabit ekibimiz var. Drone ve helikopter denetimlerimiz havadan devam ediyor." diye konuştu.

"Güvenlik görevlilerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor"

Yavuz, güvenlik görevlilerinin büyük bir fedakarlıkla mesai gözetmeksizin çalıştığını vurgulayarak, sürücülerin de sürat konusunda dikkatli olmaları halinde keyifli bir bayram geçireceklerini dile getirdi.

Kurban kesimiyle ilgili de gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yavuz, "Kurban kesim yerleri dışında kesim yapılmaması, hayvanların incitilmeden dini usullere göre kurban edilmesi konusunda gerekli denetimleri yapıyoruz." dedi.

Trafik denetimi sırasında Vali Yavuz'a İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı eşlik etti.

Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı
Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı
Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı
Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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