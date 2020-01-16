Kocaeli Valisi Aksoy'dan yarıyıl tatili mesajı

16.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:50

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, huzurlu ve başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, karne heyecanı yaşayan öğrencileri gösterdikleri gayretten dolayı kutladı.

Öğrencilerin alacakları karnelerin, akademik bağlamda amaçlanan hedeflere ulaşma düzeylerini görmelerini sağlayan bir vasıta olduğunu ifade eden Aksoy, karneyi sadece akademik bir değerlendirme unsuru olarak görmenin yeterli olmadığını belirtti.

Vali Aksoy, öğrencileri bu nicel sonuçlara götüren sürecin dinamiklerinin, nitel gerçekliklere dayandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla önceki dönemde benimsediğiniz davranış kalıplarını gözden geçirmeniz ve hayallerinize kavuşmanın yolunun, planlı ve istikrarlı bir çalışma prensibi edinmekten geçtiğini her daim hatırınızda tutmanız çok önemlidir. Sizlerin de bu bakış açısıyla hareket ederek yarıyıl tatilini kendiniz için verimli geçen bir zaman dilimine dönüştüreceğinize inanıyor; kitapları zihninizin yanı başından eksik etmediğiniz ve farklı etkinliklerle ufkunuzu genişlettiğiniz bir tatil diliyorum."

Öğretmen ve idarecilere teşekkür

Mesajında idareci ve öğretmenlere de seslenen Aksoy, "Daha nitelikli bir toplumun inşasını sağlamak ve ülkemizi yarınlara daha güçlü hazırlamak için yaptığınız tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Eğitimin daima önceliğimiz olduğunun bir kez daha altını çizerken gösterdiğiniz özen ve hassasiyet için sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aksoy, çocukların karnelerinin velilerin onlara göstereceği sevginin göstergesi olmaması gerektiğini vurgulayarak, velilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Bunları çocuklarınıza yansıtmadan, nedenlerini sorgulayarak, öğretmenleri ile iletişim içerisinde ve birlikte hareket ederek, eksikliklerini tamamlayıp, sistemli ve düzenli çalışmaya yönlendirerek, başarıyı daha üst noktalara taşımaya çalışmalısınız."

Kaynak: AA