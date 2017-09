Kocaeli Valiliği ile Hyundai Arasında Burs Protokolü

Kocaeli Valiliği ile Hyundai arasında imzalanan "Eğitim Destek Bursu" işbirliği protokolü kapsamında orta öğretim sürecince kesintisiz olarak maddi durumu iyi olmayan başarılı 100 meslek lisesi öğrencisine aylık 300 lira burs verilecek.



Kocaeli Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, 12 ilçedeki başarılı öğrencilere burs verilmesi adına protokolün gerçekleştirileceğini söyledi.



Kore ile tarihsel süreç içinde yakın bağları olduğunu ifade eden Aksoy, bu yakın bağların bugüne kadar güçlenerek devam ettiğini, ilişkilerin farklı noktalara taşınması için bu tür çalışmaların önem taşıdığını anlattı.



Aksoy, şöyle devam etti:



"Türkiye'de yapılan bu yatırımın büyük bir kısmının burada elde edilen ürünlerin büyük kısmının ihraç edildiğini ifade ettiler. Ülkemiz adına burada üretilen çalışmalarla ihraç edilen ürünlerle oldukça önemli bir yatırım olarak ilimizde ve ülkemizde duruyor. Eğitim bizim her alanda en önemli konularımızın başında geliyor. Eğitimde aksaklıkların oluşmaması, öğrencilerimizin daha iyi bir noktaya gelebilmeleri açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına her türlü tedbirleri aldık."



Yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi için herkesin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aksoy, bu protokolle, başarı sağlayan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verileceğini bildirdi.



Aksoy, bursla öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirme fırsatı bulacağını aktararak, Hyundai'ye teşekkür etti.



"Türklere minnettarız"



Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Mong Hyun Yoon da Türkiye ile geçmişten geleceğe kardeş ülke olduklarını belirterek, Koreliler olarak Türkiye'den tarih boyunca çok yardım aldıklarını söyledi.



Vefalı davranmak için her geçen gün çalışmalar yaptıklarını ve Türklere minnettar olduklarını ifade eden Mong, şunları söyledi:



"Hyundai ülkemizde bir seviyeye geldikten sonra yurt dışı yatırımlar için ilk kez Türkiye'yi seçmiştir. Türkiye, Hyundai için önemli bir yerdir. Global pazardaki ilk açılımımız burasıdır. Bu senede buraya yatırım yapıp üretime başlamamızın 20. senesidir. 20 yıl boyunca birçok yatırımda bulunduk ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Her zaman bunları arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu küçük bir başlangıç ama Türk öğrenciler için bir umut olur. Öğrencilerimizin gelecekteki hayatlarına daha sağlam adımlar atarak vatanına ve milletine hayırlı insanlar olmaları için ufak bir yardımı olur."



Mong, bu tarz yardımlar ve güzel işlerde bulunmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise ilçelerden toplam 100 öğrenciye her ay 300 lira burs verileceğini anlatarak, bunun 4 yıl süreyle devam edeceğini söyledi.



Fakir, öksüz, başarılı, gazi ve şehit yakını çocukları burslardan yararlandıracaklarını belirten Çelik, Hyundai ailesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Aksoy, Mong ve Çelik, protokolü imzaladı.