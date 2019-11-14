Kocaeli unutulmaya yüz tutan hereke halıları kurslarla yaşatılmaya çalışılıyor

14.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:07

Unutulmaya yüz tutan Hereke halıları kurslarla yaşatılmaya çalışılıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinin sembolü haline gelen ve teknolojinin gelişmesiyle beraber unutulmaya yüz tutan Hereke halıları, ipek halı dokuma kurslarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesiyle özdeşleşen ve eşsiz desenleriyle dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Hereke halıları, son yıllara unutulmaya yüz tuttu. Kentin tarihi bir değeri olan Hereke halılarının, kültürel anlamda yaşatılması için girişimlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde başlattığı meslek edindirme kurslarıyla, tarihi halıları yeniden popüler hale getirmeyi amaçlıyor.

Haftanın belirli günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) bünyesinde kursiyerlere ipek halı dokuma eğitimi veriliyor. Kurs eğitmeni Fatma Keser, amaçlarının hem Hereke halısının tarihini anlatmak hem de halının yeniden popüler hale getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin haftanın belirli günlerinde kurslara gelerek halı dokumayı öğrendiğini belirten Fatma Keser, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen en önemli kültür miraslarımızdan biri olan Hereke ipek halı dokumacılığını geçen yıl KOMEK yeniden gün yüzüne çıkardı. Bu halımızın özelliği çift düğüm, çift atkı ve el kesimi teknikleriyle dokunmasıdır. Bu teknik dünyada sadece Hereke halılarında uygulanmakta. Bu yıl kurslarımızda 18 öğrencimize eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu işe çok meraklılar. Yıllardır bu işi yapmış ve içinde büyük bir özlem ile buraya gelip kurslarda halı dokuyanlar da var, bu işi hiç yapmamış ilgi duyan ve öğrenmeyi çok isteyen öğrencilerimiz de var. Bizler burada onlara hem Hereke halısının tarihini anlatıyoruz hem de nasıl yapıldığını öğretiyoruz.ö dedi.

BİR HALININ YAPIMI YILLAR SÜRÜYORö

Üretilen halılardaki her bir desenin kursiyerler tarafından elle işlendiğini söyleyen Fatma Keser, Buraya gelen yetenekli bir öğrenci yaklaşık 1 metrelik halıyı haftanın 5 günü boyunca 9-5 saatleri arasında dokumaya devam ederse bu halıyı ancak 1,5 yıl gibi bir sürede bitirebiliyor. Çok meşakkatli, göz yoran, bel yoran bir iş. Bu işin çok zahmeti var. Uzun yıllar alabiliyor dokunması, 1 metrelik halıda 10 binden fazla ilmek oluyor Hereke halı dokumacılığı çok yoğun emek ve sabır gerektiriyor.ö Diye konuştu.

'EVDE İŞİMİZİ BİTİRİP HALI DOKUMAYA KOŞUYORUZ'

Yaklaşık 2 aydır kursa devam eden Emel Türe, yaptığı için çok keyifli ve bir o kadar da zahmetli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu

Her gün gelmeye çalışıyoruz çok zevkli, bir o kadar da göz yoruyor hiç kolay bir iş değil. Ben burada eğitim almaya başladığımda hiçbir şey bilmiyordum, ilk önce ilmek atmayı öğrendim şu anda desen atmayı öğrendim. Burada halı dokumak çok zevkli evde işimizi bitirip hemen buraya koşuyoruz. Şu anda kağıda çıkardığımız deseni halıya aktarmaya çalışıyorum, ilerleme kaydedip halı üzerinde emeğimi görünce çok hoşuma gidiyor. Bizim çocukluğumuzda dokurlardı ve ben hayretle izlerdim büyüklerimi. Çocukken hep aklımdaydı şu an o çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok sevinçliyim.ö

Kaynak: DHA