Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hülagü'nün acı günü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün 87 yaşındaki annesi Meliha Hülagü hayatını kaybetti.

Meliha Hülagü için İzmit ilçesinde bulunan Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada taziyeleri kabul eden Rektör Sadettin Hülagü, hüzünlü günlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek, "Her ölüm erkendir denir, hele anneler olursa bunu zaten söylemeye gerek yok. Bize hayatı, varlığı veren, sıkıntılı günlerimizde iman olan, hazreti Kur'an'daki emirlere ömür boyunca itaat etmiş bir mümin, bir hanım... Dünyaya güzel gelip güzel gitmek güzeldir. Güzel giden bu hanıma hüsnü şehadetiniz için teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun." dedi.

Hülagü'nün cenazesi, daha sonra kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

Törene Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ile Mehmet Akif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkan Vekili Birgül Gök, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali, eski hakem Mustafa Çulcu, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı katıldı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

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