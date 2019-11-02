Kocaeli Ticaret Odasından ETSO'ya ziyaret

02.11.2019 11:41

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin bulunduğu heyet Edirne Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kocaeli Ticaret Odası heyetinin bir araya geldiği ziyarette iki odanın çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Edirne ekonomisi tarım ve turizme dayalı olan bir şehir. İlimiz Floransa'dan sonra metrekareye en çok tarihi eserin düştüğü ikinci Avrupa kenti ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir olması sebebi ile de kültür, tarih, inanç ve gastronomi turizmi ile ön plana çıkmakta. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak turizmin daha çok gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır kapılarımızın bulunması bizler için bir avantaj. İlimiz ile Yunanistan ve Bulgaristan iş dünyasını bir arada tutmak adına Odamız bünyesinde Yunanca ve Bulgarca dil kursları veriyor, fuarlara katılıyor, Yunanistan ve Bulgaristan Odaları ile işbirliklerimizi sıcak tutup ticareti kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



ETSO Meclis Başkanı M. Emre Alp ise "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak Edirne ilimizi, Türkiye'nin dünyaya, dünyanın Türkiye'ye açılan, bilgi, ticaret, kültür ve turizm kapısı yapmak vizyonu ve ekonomik ve sosyal kalkınma için etki alanımızda katma değer yaratarak, gelişmeyi sürekli kılmak misyonu ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dolayısıyla üyelerimize kaliteli hizmet vermek ve ekonomik hayata katma değer sağlamak adına 7/24 çalışan bir Oda olmaya özen gösteriyoruz" sözlerine yer verdi.



Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ise "Üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza her dönem ve her koşulda gelişen kalite ve hızda hizmet sunmak hedefi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Değişen koşullara hızla adapte olup, yenilikleri takip etmek ve daima güncelliğimizi korumak, işbirlikleri sağlamak ve Odalar ile bir arada bulunmak adına ortak komite toplantılarımızı farklı şehirlerde düzenlemekteyiz. Bu kapsamda Edirne en çok talep edilen il oldu" dedi.



Ziyarette iki şehrin ekonomik yapısı ve Odaların çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA