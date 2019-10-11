Kocaeli 'rafet efendi' adliyede

11.10.2019 12:10

'Rafet Efendi' adliyede

Kocaeli'de kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı iddia edilen 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile birlikte gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne ve babanın şikayeti üzerine 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile ilgili 22 Nisan'da soruşturma başlattı. Kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Ş.Ö.'nün, kendisine inananlardan aldığı yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaat ettiği belirlendi. Ş.Ö.'nün hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürüldü. Ş.Ö.?nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira para aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak para ve mülk bağışlamaya zorladığı iddialar arasında yer aldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Salı günü Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ş.Ö. ile birlikte R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. isimli 15 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda paralar ve belgelere el konuldu.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 6 kişi emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Rafet Efendi olarak tanınan Ş.Ö. ile birlikte 9 kişi ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.Ö. adliyeyeye sevk edilirken, gazetecilerin iddialarla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: DHA