Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı
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Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralıİZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

25.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:00
Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İZMİT(),() - İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğulcan Durmuş idaresindeki 34 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücü Oğulcan Durmuş ile araçta bulunan Mert Meriç Uygur ve Hasan Can Kuşdemir yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı
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