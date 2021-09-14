Kocaeli'nin yeni otobüsleri geldi

Toplu taşıma seferberliği başlatarak kent halkına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir heyecan yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan 129 otobüsün 20 adedi Büyükşehir'e teslim edildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, müjdeli haberi dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından duyurarak, "Yeni otobüslerimiz geliyor" dedi. #ÇalışıncaOluyor etiketiyle paylaşımda bulunan Başkan Büyükakın, "Bu daha başlangıç" ifadelerini kullanarak araçların seyir halindeki görsellerini paylaştı.

6 EYLÜL'DE MESAJ VERMİŞTİ

Başkan Büyükakın, 6 Eylül'de yaptığı paylaşımda da "Yeni otobüsler hazırlanıyor... Çok Yakında" diyerek otobüslerin yakında zamanda teslim edileceği mesajını vermişti. Yeni otobüsler, trafik yükünü azaltırken daha konforlu ulaşım imkanı sunacak.

TOPLAM 129 OTOBÜS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı 129 otobüsten 20'si Kocaeli'ye ulaştı. İlk partisi gelen otobüslerin kalan kısmı parçalar halinde Kocaeli'ye getirilerek Büyükşehir yetkililerine teslim edilecek.

YILSONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

84 adet 12 metre ve 36 adet körüklü CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı (A grubu) BMC, 7 adet 12 metrelik (C grubu) Mercedes ve 2 adet 8 metrelik (B grubu) Otokar marka otobüsün yılsonuna kadar Büyükşehir'e teslim edilmesi planlanıyor.

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