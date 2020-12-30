Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kocaeli'nin nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kocaeli'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Kocaeli'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Kocaeli'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Kocaeli'nin en meşhur yemekleri, Kocaeli'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kocaeli'nin neyi meşhurdur, Kocaeli'nin nesi meşhur? Kocaeli'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KOCAELİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Kocaeli ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dartı

Ciğceli Kavurma

Umaç Çorbası

Çiçekli Mancar

Mancarlı Kandıra Pidesi

Kocaeli'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.