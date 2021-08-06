Kocaeli'nde yangın var mı? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangın son dakika...

Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli'nde yangın var mı? Kocaeli'nde devam eden yangın var mı? Kocaeli yangın son dakika

Son dönemde artan ve ülkemizin ciğerlerine büyük zarar veren orman yangınlarının ardından vatandaşlar büyük tedirginlik yaşamakta. Birçok kişi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili olarak arama yapmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen şehirler arasında Kocaeli yer almakta. Kocaeli'nde yangın olup, olmadığı ya da geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olaylarının devam edip, etmediği ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ'DE YANGIN MI VAR?

Kocaeli'de yangın olup, olmadığı en çok merak edilen konular arasında. Kocaeli'nde şuan için yangın olduğu ile ilgili resmi bir bilgi ya da açıklama bulunmamakta.

KOCAELİ'NDE DEVAM EDEN YANGIN VAR MI?



İzmit Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta gerçekleşen yangın kısa süre içerisinde söndürülmüş ve şuan için devam eden bir yangın bulunmamakta.

Ayrıca Bugün "Derince'de eski askeriyenin bulunduğu alanda yangın çıktı"iddiaları bulunmakta ancak konu hakkında bir şuan için ne bir bilgi yok.