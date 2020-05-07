Kocaeli'nde ortaokul öğrencilerinin annelerinden sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı
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Kocaeli'nde ortaokul öğrencilerinin annelerinden sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı

Kocaeli'nde ortaokul öğrencilerinin annelerinden sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı
07.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:09

Kocaeli'nde bir araya gelen ortaokul öğrencilerinin anneleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı yaptı.

Kocaeli'nde bir araya gelen ortaokul öğrencilerinin anneleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı yaptı.

İzmit ilçesinde oturan Sibel Yeşil, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan çocuğunun fikriyle Seka Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline gıda paketi hazırlamaya karar verdi.

Yeşil, fikri diğer şubelerdeki velilerle de paylaştı. Bir araya gelerek organize olan öğrencilerin anneleri, sağlık personeli için gıda paketleri hazırladı.

Hastane yönetiminin de fikrini alan anneler, sağlık çalışanları için hazırladıkları dolma, köfte, börek ve kekten oluşan gıda paketlerini hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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